من داخل قصر الرئاسة اليمني… لقاء "نادر" بين جمال خاشقجي وعلي عبد الله صالح (فيديو)

ويظهر خاشقجي في الفيديو محاورا الرئيس اليمني من داخل القصر الرئاسي اليمني. وكان موضوع اللقاء بشأن الانفصال والوحدة في اليمن.

وكان خاشقجي ناقدا للرئيس اليمني عبد الله صالح، وكان يرى أن لا مستقبل له أو لنجله أحمد، وذلك بعد أن أطاحت به الثورة في اليمن.

كما كان خاشقجي معارضا لما يحدث في اليمن بعد تدخل الرياض عسكريا، وقد وصف ما يحدث في اليمن بـ"الكارثة".

ما يحصل في اليمن اليوم كارثة بكل معنى الكلمة … لإدراك حجمها تابع الاعلام الإيراني. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ٢١ سبتمبر ٢٠١٤

يذكر أن النائب العام السعودي، أعلن السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.