هجوم لـ "أنصار الله" شرق الحديدة لاستعادة طريق صنعاء الاستراتيجي

شن مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، هجوما على القوات الحكومية المشتركة في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة على موقعها إن: "مواجهات عنيفة اندلعت بين قواتها المسنودة بالتحالف العربي، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في منطقة كيلو 10 شرق مدينة الحديدة بعد أن دفعت المليشيا بتعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة منها لفتح الطريق الرابط بين مدينة الحديدة والعاصمة صنعاء الذي تسيطر عليها العمالقة".

وأضاف أن "عشرات القتلى والجرحى سقطوا من مليشيا الحوثي في المواجهات التي لاتزال مستمرة بإسناد من مقاتلات ومدفعية التحالف التي دمرت عددا من مواقع المليشيا واستهدفت تعزيزاتها العسكرية".

ويعد هجوم مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، على القوات الحكومية في كيلو 10 شرق مدينة الحديدة، هو الثاني خلال أسبوع، حيث حاولوا الأربعاء الماضي، استعادة الطريق الاستراتيجي الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء وإعادة فتحه، إلا أن القوات المشتركة أحبطت بإسناد من طيران التحالف محاولتهم، وأوقعت 70 قتيلاً في صفوفهم، حسب الجيش اليمني.

وكانت القوات الحكومية أعلنت، في 12 سبتمبر المنصرم، قطع طريق صنعاء — الحديدة الاستراتيجي، ومنع إمدادات مسلحي "أنصار الله" القادمة من العاصمة صنعاء، الوصول إلى مدينة الحديدة.