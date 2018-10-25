بعد منح الثقة لـ 14 وزيرا من أصل 22... عبد المهدي يؤدي اليمين رئيسا للحكومة العراقية

أدى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان ليكون بذلك الرئيس الجديد للحكومة.

بغداد- سبوتنيك. وقال مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك"إن: "عادل عبد المهدي أدى اليمين مع 14 وزيرا [من أصل 22 وزيرا] نالوا ثقة البرلمان"، مضيفا أن "البرلمان صوت

© REUTERS / Khalid al Mousily رئيس وزراء العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على أي دولة

على ثامر الغضبان لوزارة النفط، فؤاد حسين لوزارة المالية، بنكين ريكاني لوزارة الإعمار والإسكان، محمد هاشم لوزارة التجارة، محمد الحكيم لوزارة الخارجية، صالح الحسني لوزارة الزراعة، أحمد رياض العبيدي لوزارة الشباب والرياضة، علاء عبد الصاحب العلواني لوزارة الصحة، عبد الله الجبوري لوزارة الصناعة، باسم الربيعي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لؤي الخطيب لوزارة الكهرباء، جمال العادلي لوزارة الموارد المائية، عبد العيبي لوزارة النقل، ونعيم الربيعي لوزارة الاتصالات ".

وتابع أن "البرلمان ارجأ التصويت بسبب خلافات على مرشحيها على وزارات الدفاع، الداخلية، الثقافة، التربية، العدل، التخطيط، التعليم العالي، والهجرة".

هذا وعقد البرلمان العراقي، مساء أمس الأربعاء، جلسة لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.