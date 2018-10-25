غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ منها

شن سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الخميس عدة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

القدس — سبوتنيك. ولم تؤكد مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية لمراسل وكالة "سبوتنيك" عن وقوع إصابات جراء القصف حتى هذه اللحظة.

وجاءت الغارات بعد نحو ساعتين من إعلان الجيش الإسرائيلي عن رصده واعتراضه لصاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له اليوم الخميس "متابعة للتقارير حول صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول ومرحافيم، تمّ رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمّ إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية باتجاهها".

#عاجل متابعةً للتقارير حول صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول ومرحافيم، تمّ رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمّ إطلاق صاروخ اعتراض من #القبة_الحديدية باتجاهها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2018

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة عصر أمس الأربعاء على موقع تابع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، بعد أن رصد الجيش مجموعة من الشبان الفلسطينيين يحاولون إطلاق بالونات حارقة تجاه الأراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب بيان الجيش. من جانبها لم تبلغ وزارة الصحة عن وقوع أي إصابات جراء الغارة.