كيف علق تركي آل الشيخ على كلمات ولي العهد السعودي في "دافوس الصحراء"

نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو تعليقا منه على حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.

وكان مقطع الفيديو عبارة عن أغنية بعنوان "يا محمد" من تأليفه كان قد أهداها الفنان السعودي راشد الماجد لولي العهد، نهاية عام 2017.

وكان الماجد قد نشر الأغنية عبر قناته بموقع "يوتيوب"، وكانت نتاج تعاونه مع تركي آل شيخ، والملحن نواف عبدالله، والموزع سيروس، ومكساج جاسم محمد.

وشهدت كلمات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال منتدى الاستثمار المقام في المملكة، تفاعلا واسعا لا سيما من السعوديين، إذ جاءت هذه الكلمات في حين تشهد المملكة أزمة خانقة جراء مقتل الصحفي السعوي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

سيدي كل السعوديين يرون مستقبلهم ومستقبل ابناءهم معك وبك سيكون مشرقاً بلا شك. pic.twitter.com/bRjIRUlmlS — علي القحطاني (@alli414) October 25, 2018

وكان الوليد بن طلال من بين من احتفوا بتصريحات ولي العهد، إذ نشر الوليد مقط فيديو له مع الأمير محمد قائلا: "واثقون في قوة اقتصاد المملكة وازدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي 2017 و2018، ثمانية مليار ريال سعودي".

واثقون بقوة إقتصاد المملكة وإزدهار القطاع الخاص حيث استثمرنا في عامي ٢٠١٨/٢٠١٧م ٨ مليار ريال سعوديhttps://t.co/QBw8XLLIUp





⁧#السعودية⁠

⁦#FII2018⁩ pic.twitter.com/eU8b2ptyTH — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) October 24, 2018

ومما أعطى لتصريحات ولي العهد السعودي زخما، أنها جاءت في حين تشهد المملكة أزمة خانقة جراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

نعم.. قفز ولي العهد بسقف الطموح الاقتصادي في الشرق الأوسط الى مستويات غير مسبوقة..لكنه محمد بن سلمان https://t.co/iV6uLi2SkI — محمد البيشي (@albishi) October 25, 2018

وكان النائب العام السعودي أعلن، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.