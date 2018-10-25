الطيران الإسرائيلي يغير على أهداف لحماس في 3 تجمعات بقطاع غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، عددا من النقاط التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

رام الله – سبوتنيك. وأغارات المقاتلات الجوية الإسرائيلية بعدة صواريخ على ثلاث تجمعات يقول الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحركة حماس.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الخميس: "أغار جيش الدفاع من خلال مقاتلات سلاح الجو على 8 أهداف إرهابية في 3 مجمعات عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

وتابع أدرعي:"وتضم المواقع المستهدفة مجمعا عسكريا في شمال قطاع غزة وقاعدة تدريب وموقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية في جنوب قطاع غزة".

#فيديو أغار #جيش_الدفاع من خلال مقاتلات #سلاح_الجو على ٨ أهداف إرهابية في ٣ مجمعات عسكرية تابعة لمنظمة #حماس في قطاع #غزة ردًّا على اطلاق القذيفة الصاروخية باتجاه #إسرائيل أمس. الأهداف المستهدفة هي مجمع عسكري في شمال قطاع غزة وقاعدة تدريب وموقع لإنتاج وتخزين أسلحة في جنوبه pic.twitter.com/ivfTOFalts — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2018

وتابع الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "جاءت الغارات ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل".

© REUTERS / Amir Cohen إطلاق صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكافة السيناريوهات لتوفير الأمن للمواطنين الإسرائيليين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن اعتراضه صاروخا انطلق من قطاع غزة، حيث جرى اعتراضه من قبل منظومة القبة الحديدية قبل أن تشرع المقاتلات الجوية الإسرائيلية باستهداف عدد من مواقع المقاومة في غزة.