عمران خان يفاجئ السعودية بتصريحات جديدة عن حرب اليمن

ووفقا لموقع قناة "جيوز نيوز" الباكستانية، أعلن خان عزم بلاده على الوساطة بين جماعة "أنصار الله" والتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مؤكدا سعي إسلام آباد لتوحيد صف الدول الإسلامية.
وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. وتسبب النزاع اليمني بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين، حسب الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في لقاء مؤخرا مع قناة "الإخبارية السعودية" الرسمية، أن "بلاده ستلعب دورا إيجابيا لإنهاء أزمة اليمن، إذا طلب منها ذلك، فضلا عن جهد أساسي لتقريب وجهات النظر في الشرق الأوسط المتصارع".
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