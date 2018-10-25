عمران خان يفاجئ السعودية بتصريحات جديدة عن حرب اليمن

فاجأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بتصريحات جديدة عن حرب اليمن.

ووفقا لموقع قناة "جيوز نيوز" الباكستانية، أعلن خان عزم بلاده على الوساطة بين جماعة "أنصار الله" والتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، مؤكدا سعي إسلام آباد لتوحيد صف الدول الإسلامية.

© AP Photo / بعد تصريحات عمران خان... قرار جديد من السعودية بشأن باكستان

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "نسعى جاهدين للعمل كوسيط لحل أزمة اليمن"، لافتا إلى أنه سيسعى إلى توحيد صف الدول المسلمة، فضلا عن لعب دور "الوسيط" في حل نزاعاتها.

وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. وتسبب النزاع اليمني بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين، حسب الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في لقاء مؤخرا مع قناة "الإخبارية السعودية" الرسمية، أن "بلاده ستلعب دورا إيجابيا لإنهاء أزمة اليمن، إذا طلب منها ذلك، فضلا عن جهد أساسي لتقريب وجهات النظر في الشرق الأوسط المتصارع".