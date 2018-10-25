مقتل وإصابة أشخاص في سقوط قذائف صاروخية على أحياء سكنية في حلب

دمشق- سبوتنيك. وقال المصدر: "المجموعات المسلحة في كفر حمرا بريف حلب الغربي أطلقت مساء أمس عدة قذائف صاروخية على أحياء الأعظمية والأكرمية وسيف الدولة والإذاعة والشهباء الجديدة وشارع النيل وتسببت بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين".

وأضاف: "القذائف تسببت أيضا بأضرار مادية كبيرة في أماكن سقوطها".

إلى ذلك أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك": "أن الجيش السوري رد على مصادر النيران في كفر حمرا وتمكن من تدمير عدد من منصات إطلاق الصواريخ التي تستهدف بها المجموعات المسلحة الأحياء السكنية بحلب".

وتبقى سوريا تعاني من المواجهات المسلحة والعمليات العسكرية وقصف هنا أو هناك من التحالف الذي تقوده واشنطن تارة ومن الجماعات المسلحة تارة أخرى، في الوقت الذي تبحث فيه الأطراف الدولية عن سبل لتشكيل وتفعيل عمل اللجنة الدستورية، في عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، إلى جانب الجهود التي تبذلها الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران، والتي بدورها تدير وتراقب بشكل أو بآخر عدة مناطق أعلنتها لخفض التصعيد، لتهدئة المواجهات بين الحكومة السورية وممثلي الحركات المعارضة المستعدة لإلقاء السلاح وحل الأزمة سياسيا.