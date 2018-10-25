وزير الطاقة السعودي: توقيع أكثر من 25 اتفاقية في منتدى الاستثمار بقيمة 56 مليار دولار

القاهرة — سبوتنيك. وقال الفالح في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية: "لدينا ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج"، مضيفا: "المملكة تركز على تفعيل التصدير بـ10 أضعاف للمنتجات غير النفطية".
في سياق متصل، أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميتريف، اليوم الخميس، أن السعودية تعتزم الاستثمار في أقرب وقت في صندوق الاستثمار الروسي الصيني، وأن تسمية الصندوق ستتغير لتشمل السعودية.
وقال دميتريف للصحفيين، على هامش أعمال مؤتمر الاستثمارات في الرياض: "نستطيع القول إن السعودية ستستثمر قريبا في صندوق الاستثمارات الروسي الصيني، وأن اسمه سيتغير إلى الصندوق الروسي الصيني السعودي".
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