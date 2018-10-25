وزير الطاقة السعودي: توقيع أكثر من 25 اتفاقية في منتدى الاستثمار بقيمة 56 مليار دولار

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار، وذلك خلال المنتدى الدولي "مبادرة مستقبل الاستثمار" والذي يُقام في الرياض.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الفالح في تصريحات لقناة الإخبارية السعودية: "لدينا ثروات هائلة للمشتقات غير النفطية سيتم استثمارها في قطاع الإنتاج"، مضيفا: "المملكة تركز على تفعيل التصدير بـ10 أضعاف للمنتجات غير النفطية".

© AP Photo / Amr Nabil قريبا... السعودية تستثمر في الصندوق الاستثماري الروسي الصيني

كما كشف الفالح أن عدد الاتفاقات الموقعة خلال منتدى الدولي "مبادرة مستقبل الاستثمار" وصل إلى "أكثر من 25 اتفاقية بتكلفة بلغت 56 مليار دولار".

في سياق متصل، أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميتريف، اليوم الخميس، أن السعودية تعتزم الاستثمار في أقرب وقت في صندوق الاستثمار الروسي الصيني، وأن تسمية الصندوق ستتغير لتشمل السعودية.

وقال دميتريف للصحفيين، على هامش أعمال مؤتمر الاستثمارات في الرياض: "نستطيع القول إن السعودية ستستثمر قريبا في صندوق الاستثمارات الروسي الصيني، وأن اسمه سيتغير إلى الصندوق الروسي الصيني السعودي".