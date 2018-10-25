روحاني يفجر مفاجأة... هذه الدولة ساعدت في قتل خاشقجي

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال روحاني، اليوم الخميس 25 أكتوبر/تشرين الأول، إن "قتل هذا الصحفي المعارض لم يكن ليتم لولا دعم أمريكا للنظام السعودي، وأن الرياض لم تكن لتتجرأ على فعل ذلك لولا هذا الدعم".

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH بعد حظر الأسلحة... قرار ألماني جديد ضد السعودية على خلفية مقتل خاشقجي

وقال إن الحكومة السعودية مدعومة من الولايات المتحدة، وهذا ما يحول دون ملاحقة المحاكم الدولية للرياض، مطالبا السلطات التركية بالحياد في التحقيق بجريمة قتل خاشقجي لكنه قال إن الدعم الأمريكي لن يسمح باتخاذ إجراءات ضد الرياض.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".