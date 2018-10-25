الأمن اللبناني يوقف ناشطين بسبب كتابات على بوابة السفارة الفرنسية في بيروت

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية، يوم الثلاثاء، ناشطين من مجموعة "الحركة الشبابية للتغيير" المعارضة للنظام اللبناني، وذلك بعد أن قام أفراد المجموعة بكتابة شعارات مؤيدة ومناصرة للأسير اللبناني المعتقل في السجون الفرنسية، جورج عبدالله، على بوابة السفارة الفرنسية في بيروت.

واحتجزت القوات الأمنية اثنين من الناشطين لديها دون إخبار أو إعلان، ليتبين بعد ذلك أنهما معتقلان وخضعا للاستجواب التعسفي من القوى الأمنية تمحورت حول نشاطات مختلفة يقوم بها أفراد هذه المجموعة في لبنان.

كما قامت القوى الأمنية، اليوم الخميس، باعتقال ناشطين آخرين قاموا بالاعتراض على سياسة "مواقف السيارات" الباهظة في بيروت.

وأصدرت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان قالت فيه: "في الآونة الأخيرة حصلت عدة عمليات تخريب من قبل مجهولين، طالت أملاكا عامة وخاصة وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأودعا القضاء المختص بناء على إشارته".

يذكر أن مجموعة "الحركة الشبابية للتغيير" هي مجموعة لبنانية تقوم بعدة نشاطات سياسية ومن ضمنها وقفات مطلبية واجتماعية مختلفة.

كما تبنت المجموعة قضية المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية، جورج عبدالله، الذي ما زال معتقلا منذ أكثر من 20 سنة من دون وجه حق بعد انتهاء مدة حكمه.