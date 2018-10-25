السعودية تكشف ما قامت به شركات اعتذرت عن المؤتمر الاقتصادي

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الشركات التى تغيبت عن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "اعتذرت عن عدم الحضور"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
اعتذار جماعي للشركات المتغيبة عن «#مبادرة_مستقبل_الاستثمار»#عكاظ #السعودية#مبادرة_مستقبل_الاستثمار_2018— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) October 25, 2018
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وأكد الفالح لقناة الإخبارية أن "كل الشركات التي غابت تتصل بنا باستمرار خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، يعتذرون ويعبرون عن أسفهم ويعدون أن يقدموا خلال الأسابيع القادمة لفتح مكاتب واستعادة العلاقات إلى طبيعتها".
يذكر أنه على خلفية تطورات مقتل خاشقجي ألغى مسؤولون دوليون ورؤساء شركات مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي، بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.
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