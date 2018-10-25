ولي العهد السعودي يرأس أول اجتماع لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

ترأس ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان النائب السعودي تفاصيل جديدة في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذ قال إن المعلومات التي وردت إليهم من سلطات التحقيق التركية تقول إن الحادثة كانت بنية مسبقة.