رفع الحظر على دخول السلع المصرية للسودان

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس، إلغاء الحظر على دخول السلع المصرية لبلاده، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية السودانية ستشهد تطورا مهما خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعدة.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قبل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي في الخرطوم، "نعلن إلغاء الحظر المفروض على دخول السلع المصرية إلى السودان"، مضيفا "نهدف إلى إزالة العوائق المفروضة على حركة السلع والمواطنين".

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للتفاصيل👈👈https://t.co/evDN3KLQGg — صحيفة الشورى… (@ShouraNews) October 25, 2018

وصرح البشير بأنه "تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات العمل بين البلدين، وسنتابع تنفيذه الاتفاقيات، حتى نصل بهذه العلاقات إلى مستوى ما يرضي طموحاتنا".