رفع الحظر على دخول السلع المصرية للسودان

الخرطوم — سبوتنيك. وقال البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قبل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي في الخرطوم، "نعلن إلغاء الحظر المفروض على دخول السلع المصرية إلى السودان"، مضيفا "نهدف إلى إزالة العوائق المفروضة على حركة السلع والمواطنين".
عاحل:انطلاق أعمال القمة المصرية السودانية بين الرئيسين السيسي والبشير— صحيفة الشورى… (@ShouraNews) October 25, 2018
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وصرح البشير بأنه "تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات العمل بين البلدين، وسنتابع تنفيذه الاتفاقيات، حتى نصل بهذه العلاقات إلى مستوى ما يرضي طموحاتنا".
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