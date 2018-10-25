سلطنة عمان تتوصل إلى اتفاق مع "أنصار الله" بشأن وزير يمني

قال التلفزيون العماني، إن جهود السلطنة أثمرت في الوصول إلى اتفاق مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بشأن وضع اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع المختطف منذ 4 سنوات.

وأضاف أن "الجهود أثمرت سماح جماعة الحوثي للواء الصبيحي بالتواصل مع أهله، بعد أن منعتهم من التواصل معه خلال السنوات الماضية".

© AP Photo / Hani Mohammed مصدر إعلامي يمني لـ "سبوتنيك"، الحوثيون اعتقلوا وزير الدفاع اليمن

وقالت صحيفة " أثير " العمانية، إن "السلطنة تأمل أن يتبع هذا الاتفاق خطوات أخرى تقود إلى إيجاد حلول نهائية بشأن جميع الأسرى والمفقودين في اليمن ".

وكانت جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية لها، اعتقلت وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي، في مارس/آذار 2015، خلال المعارك التي سيطروا فيها على قاعدة "العند" الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن.