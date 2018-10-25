وزير الطاقة السعودي: أرامكو وقعت "أكبر الفرص الاستثمارية" مع شركة روسية

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن شركة أرامكو السعودية وقعت ما يعد "أكبر الفرص الاستثمارية" مع شركة روسية للاستثمار.

وأكد الفالح أن التوقيع تم مع شركة روسية للاستثمار في مشروع الغاز المسال "يعد من أكبر الفرص الاستثمارية بين المملكة وروسيا".

ووقعت السعودية اتفاقات بقيمة 50 مليار دولار، الثلاثاء الماضي، في إظهار لاحتفاظها بقدرتها على جذب الاستثمارات، وذلك خلال مؤتمر قاطعه سياسيون غربيون ورؤساء شركات عالمية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانضم مئات المصرفيين ومسؤولي الشركات التنفيذيين إلى المسؤولين في أحد فنادق الرياض الفخمة لحضور مؤتمر مبادرة الاستثمار. وبينما اجتذب مؤتمر العام الماضي النخب في قطاع الأعمال من حول العالم، شهد مؤتمر العام الجاري انسحاب أكثر من 20 من المتحدثين الرفيعي المستوى، بحسب رويترز.

ووقعت المملكة 25 اتفاقا بقيمة 50 مليار دولار، في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية مع شركات مثل ترافيجورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز.