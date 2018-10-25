اليمن... قيادي جنوبي يكشف عن سقطة سياسية للمجلس الانتقالي

قال مصطفى زيد، رئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج الجنوب، إن المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن عن اجتماعات مع أعضاء تابعين له، ومفصولين عن المكونات السياسية الأخرى على أنهم ممثلين لتلك القوى وهو تضليل وإفلاس.

ووصف زيد في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الخميس، ما أعلنه الانتقالي عن عقد اجتماع مع تاج الجنوب العربي بـ"المهزلة"، لأن من اجتمعوا بهم هم قيادات أصلا في الجمعية الوطنية للانتقالي وتم فصلهم من التجمع الديمقراطي في العام 2008، وطالب زيد المجلس الانتقالي بالكف عن تضليل الجنوبيين وإعلان أعضاء المكونات السياسية المنضوية تحت الانتقالي بتقديم استقالاتهم من أحزابهم الرئيسية إن كانوا صادقين.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY اليمن... قيادي جنوبي يوجه رسالة إلى الرئيس هادي والمجلس الانتقالي

وأكد رئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج الجنوب"، قائلا "نحن في مكون تاج الجنوب العربي سبقنا الكل بإجراءاتنا التنظيمية بفصل من انتمى إلى الانتقالي اليمني مباشرة، ونبهنا وقلنا إن الانتقالي صوره أخرى لأحزاب المشترك اليمني لأن أعضاء هيئة رئاسته من الأحزاب اليمنية المؤيدة للوحدة اليمنية وهو ما تعمل عليه القوى السياسية في الجنوب العربي".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن أمس الأربعاء، عن لقاء جرى بين أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية رئيس لجنة حوار الأحزاب والمكونات السياسية في المجلس بممثلين عن تاج للتجمع الديمقراطي الجنوبي، بحضور العميد ناصر السعدي عضو هيئة الرئاسة.

وأكد بن بريك أن دعوة الحوار تأتي في إطار توحيد الحوارات والمشاورات والتفاهمات من أجل توحيد الخطاب السياسي الجنوبي للتفاوض على مستوى كل الأصعدة في الداخل والخارج، في إطار جهود استعادة دولة الجنوب وعليه يجب أن تتوحد كل القوى السياسية في الجنوب على هدف وموقف واحد، تنفيذا لدعوة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لإطلاق حوار جنوبي جنوبي.

وأشار إلى أن المجلس منفتح على كل الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية من أبناء الجنوب، ولا يريد أن يقصي أحدا ولا يفكر في ذلك، وأن التوجه جاد نحو توسيع المشاركة أيضا في هيئات المجلس وتشكيل الهيئة الاستشارية.