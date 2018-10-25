لبنان يطلب دعم العرب للحصول على حقوقه المالية من إسرائيل

وتابع وزير البيئة اللبناني، "هناك معوقات كبيرة تواجه البيئة في لبنان، لا سيما وأن رأسمال لبنان الأول والوحيد هو موارده الطبيعية، من بين تلك المعوقات التراكمات الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية عشر على التوالي والمتعلقة بمطالبة إسرائيل بدفع تعويضات إلى لبنان تعويضا عن الأضرار التي نتجت عن الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006 والتي حددت بـ856.4 مليون دولار، نظرا لآثارها الخطيرة على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة، ما أثر بدوره على الاقتصاد اللبناني".
ودعا الخطيب "الدول العربية لاستمرار وقوفها بجانب لبنان ودعم جهوده للحصول على التعويض المطلوب، هذا بجانب عمليات النزوح السوري إلى لبنان منذ العام 2011 والذي يقارب ثلث سكان لبنان وهو ما أدى إلى زيادة في النفايات الصلبة تقدر بحوالي 15.7%، 12.8 في الطلب على المياة، 20% زيادة في انبعاثات ملوثات الهواء".
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