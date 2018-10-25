تسجيل
14:55 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    لبنان بيروت

    لبنان يطلب دعم العرب للحصول على حقوقه المالية من إسرائيل

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    قال طارق الخطيب وزير البيئة اللبناني، إن القضايا البيئية لم تعد مجرد نظريات بل تحولت إلى نهج عصري تحكمه قوانين وخطط واستراتيجيات واتفاقات ومعاهدات دولية.

    لبنان.... بانتظار ولادة الحكومة العتيدة
    وأضاف الخطيب خلال كلمته أمام الدورة 30 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتي تلقت "سبوتنيك" نسخة منها اليوم الخميس، "يجب على الدول العربية أن تتكاتف وتتعاون لمواجهة التحديات البيئية في ضوء الحروب والنزاعات التي تعاني منها بعض دولنا العربية والتي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على باقي الدول، فالبيئة لا تقف عند حدود جغرافية معينة، والمشاكل البيئية لا تطال نظاما معينا، بل إن التدهور البيئي يطال جميع الدول ويتخطى جميع الحدود الجغرافية فلا يميز بين دولة وأخرى أوبين شعب وآخر".

    وتابع وزير البيئة اللبناني، "هناك معوقات كبيرة تواجه البيئة في لبنان، لا سيما وأن رأسمال لبنان الأول والوحيد هو موارده الطبيعية، من بين تلك المعوقات التراكمات الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية عشر على التوالي والمتعلقة بمطالبة إسرائيل بدفع تعويضات إلى لبنان تعويضا عن الأضرار التي نتجت عن الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006 والتي حددت بـ856.4 مليون دولار، نظرا لآثارها الخطيرة على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة، ما أثر بدوره على الاقتصاد اللبناني".

    ودعا الخطيب "الدول العربية لاستمرار وقوفها بجانب لبنان ودعم جهوده للحصول على التعويض المطلوب، هذا بجانب عمليات النزوح السوري إلى لبنان منذ العام 2011 والذي يقارب ثلث سكان لبنان وهو ما أدى إلى زيادة في النفايات الصلبة تقدر بحوالي 15.7%، 12.8 في الطلب على المياة، 20% زيادة في انبعاثات ملوثات الهواء".    

    انظر أيضا:

    مخاوف في لبنان من احتمال اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية
    أهم وأبرز الجامعات الروسية في معرض الجامعات الروسية في لبنان(صور-فيديو)
    اليونيفيل تنقذ 32 مهاجرا كانوا متجهين إلى قبرص من لبنان
    لبنان يثير السخرية في معرض الكتاب الدولي بفرانكفورت (صورة)
    دوي انفجار بجنوب لبنان وسط تحليق إسرائيلي
    الكلمات الدلالية:
    لبنان, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدينة شينزين (أو شنتشن)، الصين
    أفضل مدن للسياحة لعام 2019 من بينها مدينة عربية
    سخرية أوكرانية تضرب أقوى نظام صاروخي لبوروشينكو
    سخرية أوكرانية تضرب "أقوى نظام صاروخي" لبوروشينكو
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك