أبو الغيط: العمل البيئي العربي يواجه تحديات كبيرة

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الفرق العربية ذات العلاقة بالعمل البيئي تواجه تحديات للقيام بمهامها نظرا لعدم توفر الموارد المالية اللازمة لعقد اجتماعاتها، وطالب الدول الأعضاء بضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه المسألة.
وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام مجلس وزراء البيئة العرب في دورته الـ 30 والتي ألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد، وتلقت "سبوتنيك" نسخة منها اليوم الخميس، هناك العديد من المواضيع تسير بصورة جيدة كالتحضير العربي لاجتماعات الجمعية العامة البيئية للأمم المتحدة للبيئة، بجانب التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والدول النامية تسير بصورة جيدة.
وتابع الأمين العام، أن تلك الإنجازات لا يمكن أن تتم بدون شراكة الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة مع المنظمات الشريكة وتنسيق جهودها ومواردها، مشيرا إلى أن جهود المنطقة العربية في حماية البيئة والتي بدأت بإنشاء مجلس وزراء البيئة العرب في الثمانينيات من القرن الماضي مرورا بالمساهمة في مؤتمر ريو دي جانيرو عام 1992، وتضاعفت الجهود في العام 2002 في مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة بجوهانسبرغ، وكذا التحضير لقمة الأرض في ريودي جانيرو 2012، كل تلك الجهود تحتاج إلى تفعيل عن طريق توفير موارد مالية ووضع شئون البيئة على أولويات الدول العربية، حيث أن استدامة الموارد الطبيعية وحسن استخدامها هى الأساس للتنمية والرخاء للشعوب العربية.
وأكد أبو الغيط أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا بالشراكة مع المنظمات العربية والاقليمية والأممية، من أجل حماية مواردنا الطبيعية والحفاظ على البيئة.
يذكر أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية "إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية"، تعقد، اليوم الخميس، الدورة 30 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)