محاور يخطئ في حديثه مع ابن سلمان... شاهد رد فعل الأمير

وقع مدير الجلسة الحوارية بمؤتمر مبادرة الاستثمار في خطأ، خلال محاورته الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مساء أمس الأربعاء.

كان المحاور قد قال معلومة عن الاقتصاد والنمو السعودي، إلا أن ولي العهد السعودي، صحح له المعلومة قائلا: "لا تصدقوني انظروا إلى الأرقام، الأرقام تتحدث عن تحسن الاقتصاد السعودي".

وتابع ابن سلمان "تصحيحا للمعلومة التي قلتها التوقع لنمو الاقتصادي للسعودي للعام العام من 2.2 إلى 2.5، وعدلت أكثر من مرة، أعتقد حوالي 5 مرات".

وعلق المحاور "ما شاء الله أنا عندي 1.9 أنا أسف"

وشدد ولي العهد على أن السنوات الماضية شهدت قفزات نوعية، وكشف أن صندوق الاستثمارات العامة سيصل إلى أكثر من تريليونين بحلول العام 2030.

​وقال إن "صندوق الاستثمارات كان حجمه قبل 3 سنوات 150 مليار دولار، ووصل في العام الحالي إلى 300 مليار دولار، ومع بداية العام القادم قد نصل إلى 400 مليار دولار، وهو بالمناسبة الهدف المعلن لعام 2020م، وقد نصل إليه في بداية 2019م، وفي عام 2020 قد نصل إلى 500 أو 600 مليار دولار، وصولا إلى تريليونين أو أكثر في عام 2030".