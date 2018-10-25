"أنصار الله" تبقي على صحفيين اثنين رهن الاعتقال وتفرج عن 18 آخرين

أفرجت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، عن 18 صحفيا اعتقلتهم في السابق اليوم، بالعاصمة صنعاء.

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر في نقابة الصحفيين اليمنيين لوكالة "سبوتنيك" أن جماعة " أنصار الله " أفرجت عن 18 صحفيا وإعلاميا، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق، عبد الباري طاهر.

وأشار المصدر إلى أن هذا الإفراج جاء عقب اعتقالهم من مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة إعلامية محلية بالتعاون مع اليونسكو، لإطلاق إعلان "مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف في وسائل الإعلام اليمنية".

وحسب المصدر، فإن الجماعة أبقت على سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين، أشرف الريفي والصحفي عادل عبد المغني، رهن الاعتقال.