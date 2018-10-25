ارتفاع عدد الوفيات في كارثة "البحر الميت" بالأردن إلى 18 معظمهم من التلاميذ

قال مصدر بالدفاع المدني الأردني إن عدد الوفيات في سيول "البحر الميت" بالأردن ارتفع إلى 18، معظمهم تلاميذ مدارس.

وكانت إسرائيل قد أرسلت طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، لمساعدة الأردن في مواجهة كارثة السيول، التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال، وفقد 16 آخرين.

وبحسب وكالة "الأناضول". ألغى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، زيارة كانت مقررة إلى البحرين، لمتابعة تداعيات سيول أو كارثة "البحر الميت".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الفريق الإسرائيلي، الذي أرسل بطلب من عمان، يعمل على الجانب الأردني من البحر الميت، حيث كانت حافلة تقل 37 طفلا وسبعة مدرسين جرفتها السيول، في واد اليوم، الخميس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه، في هذه الأثناء، يقدم الإسرائيليون المساعدة في عمليات الإنقاذ والعثور على المفقودين، ويعملون كل ما بوسعهم رغم الأحوال الجوية لمساعدة الناجين من الفيضانات.

وكانت الأردن قد أعلنت حالة الطوارئ، الخميس، في العاصمة عمان، بسبب المنخفض الجوي والسيول، التي ضربت البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصا، وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 آخرين في منطقة البحر الميت.

في هذه الأثناء يقدم المقاتلون المساعدة في عمليات الإنقاذ والعثور على المفقودين ويعملون كل ما بوسعهم رغم الأحوال الجوية لمساعدة الناجين من الفيضانات #الاردن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2018

وبحسب قناة "سكاي نيوز". وأفاد وزير الصحة الأردني، غازي الزبن، بمقتل 11 شخصا من جراء السيول، التي تجتاح منطقة البحر الميت. وذكر الدفاع المدني أن 25 شخصا تم إنقاذهم، حتى الآن، من بين 44 شخصا، تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية، وجرفتهم السيول.

وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش الأردني. ونقل التلفزيون الأردني عن مسؤول في الدفاع المدني قوله، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.