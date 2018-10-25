مباحثات هاتفية بين ظريف ونظيره العراقي محمد علي الحكيم

أجرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مباحثات هاتفية مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، هنأه فيها بانتخابه وزيرا جديدا للخارجية العراقية متمنيا له النجاح في عمله.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس، أعرب ظريف خلال الاتصال الهاتفي اليوم، الخميس، عن أمله في أن تشهد العلاقات الجيدة بين البلدين الجارين نموا بما يخدم مصالح الشعبين الإيراني والعراقي.

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وعبّر ظريف عن شكره لكرم ضيافة العراق حكومة وشعبا، كما دعا ظريف الحكومة العراقية لبذل المزيد من الدعم والمساعدة لتسهيل ظروف زوار الأربعين لاسيما عند المنافذ الحدودية للبلدين بما فيها منفذ مهران.

بدوره أعرب الحكيم عن شكره لظريف، مشيرا إلى العلاقات المتميزة والعريقة بين الشعبين الإيراني والعراقي، مؤكدا ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية أكثر فأكثر.