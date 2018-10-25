في اتصال هاتفي بالملك سلمان.... ميركل تتعهد بالرد على مقتل خاشقجي

وبحسب وكالة رويترز، دعت ميركل إلى تحقيق سريع وشفاف ومقنع في مقتل خاشقجي، وإلى محاسبة كل المسؤولين".
وأضاف المكتب في بيان بعد المكالمة، أن ميركل "أوضحت أنه يجب كشف مسار الأحداث بالضبط".
وأضافت: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها، وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال أمس الأربعاء: "جميع الجناة في قضية خاشقجي سيعاقبون والعدالة ستسود".
وتابع بن سلمان، لن يستطيعوا إحداث شرخ بيننا وتركيا طالما موجود ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس لتركيا اسمه أردوغان".
وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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