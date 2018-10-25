في اتصال هاتفي بالملك سلمان.... ميركل تتعهد بالرد على مقتل خاشقجي

قال بيان صادر عن الحكومة الألمانية اليوم الخميس، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ناقشت هاتفيا مع العاهل السعودي الملك بن عبد العزيز، قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبحسب وكالة رويترز، دعت ميركل إلى تحقيق سريع وشفاف ومقنع في مقتل خاشقجي، وإلى محاسبة كل المسؤولين".



© REUTERS / Leah Millis وزير سعودي عن مقتل خاشقجي: لسنا مهددين... تعلمنا الدرس وما لا يقتلك يجعلك أقوى

وقال مكتب المستشارة الألمانية إن أنغيلا ميركل أدانت مقتل الصحفي جمال خاشقجي بأشد العبارات الممكنة خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان، وتعهدت باتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على ذلك.

وأضاف المكتب في بيان بعد المكالمة، أن ميركل "أوضحت أنه يجب كشف مسار الأحداث بالضبط".

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية قال بيان للنيابة العامة اليوم الخميس: "ورود معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وأضافت: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها، وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال أمس الأربعاء: "جميع الجناة في قضية خاشقجي سيعاقبون والعدالة ستسود".

© AP Photo / Saudi Press Agency ابن جمال خاشقجي يغادر السعودية

وتابع بن سلمان، لن يستطيعوا إحداث شرخ بيننا وتركيا طالما موجود ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس لتركيا اسمه أردوغان".

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.