تزامنا مع وصول طائرات إسرائيلية... رسالتان من الملك سلمان وولي العهد

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برسالتين للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تزامنا مع وصول طائرات إسرائيلية إلى الأردن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بعث الملك سلمان وولي عهده ببرقيتي عزاء ومواساة للعاهل الأردني إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.

​#خادم_الحرمين_الشريفين يبعث برقية عزاء ومواساة لملك #الأردن إثر السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية.https://t.co/GsZOwbcOQu#واس pic.twitter.com/4Kde3L8W88

— واس (@spagov) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨

وقال الملك سلمان:

علمنا بنبأ السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يكتب عودة المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وأرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة للملك عبد الله الثاني، برقية مواساة وعزاء.

وسبق لأفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن أوضح أن إسرائيل أرسلت طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، لمساعدة الأردن في مواجهة كارثة السيول، التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال، وفقد 16 آخرين.

وذكر أدرعي في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن الفريق الإسرائيلي، الذي أرسل بطلب من عمان، يعمل على الجانب الأردني من البحر الميت، حيث كانت حافلة تقل 37 طفلا وسبعة مدرسين جرفتها السيول، في واد اليوم، الخميس.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه، في هذه الأثناء، يقدم الإسرائيليون المساعدة في عمليات الإنقاذ والعثور على المفقودين، ويعملون كل ما بوسعهم رغم الأحوال الجوية لمساعدة الناجين من الفيضانات.

#عاجل بدأ #جيش_الدفاع بتقديم المساعدة في إنقاذ باص الأطفال الأردني بالقرب من #البحر_الميت في جانبه الأردني وذلك نتيجة الفيضانات التي تشهدها منطقة الجنوب.

نظرًا لطلب #الحكومة_الاردنية أقلعت عدة مروحيات تابعة لسلاح الجو مع مقاتلي وحدة ٦٦٩ بقيادة قائد الوحدة المختارة #الاردن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت الأردن قد أعلنت حالة الطوارئ، الخميس، في العاصمة، عمان، بسبب المنخفض الجوي والسيول، التي ضربت البلاد، والتي أسفرت عن مقتل 11 شخصا، وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 آخرين في منطقة البحر الميت.

وبحسب قناة "سكاي نيوز". وأفاد وزير الصحة الأردني، غازي الزبن، بمقتل 11 شخصا من جراء السيول، التي تجتاح منطقة البحر الميت. وذكر الدفاع المدني أن 25 شخصا تم إنقاذهم، حتى الآن، من بين 44 شخصا، تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية، وجرفتهم السيول.

وتجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر وبمشاركة قوات من الجيش الأردني. ونقل التلفزيون الأردني عن مسؤول في الدفاع المدني قوله، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.