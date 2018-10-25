الملك سلمان يطلع الرئيس بوتين على إجراءات كشف الحقائق في مقتل خاشقجي

أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

موسكو — سبوتنيك. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين ومجالات التعاون والتنسيق القائمة بين المملكة وروسيا وفرص تطويرها.

وذكرت " واس " أن الملك السعودي أطلع الرئيس الروسي على ما تم اتخاذه من إجراءات وتحقيقات لكشف الحقائق كاملة في ملابسات مقتل المواطن جمال خاشقجي وتصميم حكومة السعودية أن يتم محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا جزاءهم الرادع.

من جهته أعرب الرئيس بوتين عن ثقته في نزاهة الإجراءات التي اتخذتها المملكة وفي شفافية التحقيقات الجارية حاليا.

هذا وأعلن الكرملين، مساء اليوم أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا الى أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب السعودي.

يذكر أن الصحفي السعودي المعروف بكتاباته الناقدة للحكومة السعودية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ولم يره أحد بعد ذلك.

وبعد أكثر من أسبوعين على اختفائه، ورغم إنكار الرياض معرفتها بمصيره، أقرّت السلطات السعودية، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، بمقتل خاشقجي. وفسرت ذلك بـ"وقوع شجار بينه وبين متواجدين بالقنصلية السعودية في إسطنبول".

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم أن موسكو تعول على إجراء تحقيق دقيق في قضية خاشقجي وترحب بالعمل الذي بدأ في أنقرة والرياض.