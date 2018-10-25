بعد بيان النائب العام السعودي... الكويت تتحدث عن مقتل خاشقجي

تحدثت الخارجية الكويتية عن دعم المملكة العربية السعودية خلال الأزمة التي تمر بها المملكة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبحسب صحيفة السياسية الكويتية، عبر نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، خلال حضوره الاحتفال بمرور 55 عاما على الشراكة بين الكويت والأمم المتحدة الليلة قبل الماضية عن اعتقاده بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح في ظل القيادتين: السعودية والتركية، مؤكدا أن الكويت ترحب بالتقارب السعودي التركي.

وجدد الجارالله التأكيد على موقف الكويت الداعم للسعودية بـشكل مطلق، مضيفا أن الكويت أعربت عن ذلك في أكثر من بيان، أكدت فيه ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في قضية خاشقجي، حيث تؤكد السعودية حرصها على تحقيق العدالة ومحاسبة المتسببين في هذا الحدث المؤسف، لذا نحن ندعم الاشقاء في المملكة ونكرر هذا الموقف باستمرار"، وفق ما أوردت الصحيفة.

وحول ما تردده بعض وسائل الإعلام الغربية عن محاولات ونوايا بعض الأطراف فرض عقوبات على السعودية، قال: إن "شفافية المملكة كفيلة بردع تلك المحاولات وكذلك التصريحات المسيئة لها".

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية قال بيان للنيابة العامة اليوم الخميس: "ورود معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وأضافت: "النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها، وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال أمس الأربعاء: "جميع الجناة في قضية خاشقجي سيعاقبون والعدالة ستسود".

وتابع بن سلمان، لن يستطيعوا إحداث شرخ بيننا وتركيا طالما موجود ملك اسمه سلمان وولي عهد اسمه محمد بن سلمان ورئيس لتركيا اسمه أردوغان".

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.