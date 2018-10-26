السودان... البشير يزور تركيا الأحد المقبل

الخرطوم — سبوتنيك. وذكرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية، اليوم الجمعة، أن" الرئيس البشير، يبدأ زيارة استثنائية لتركيا، يرافقه وفد وزاري يضم وزراء رئاسة القصر الجمهوري والخارجية وآخرين".

© AP Photo / Kayhan Ozer زيارات متبادلة بين البلدين... ماذا تدبر السودان وتركيا

ومن المنتظر أن "يعقد الرئيسان قمة مشتركة، تتناول العلاقات الثنائية وبعض التطورات بالمنطقة، وسيعود الرئيس للبلاد يوم الاثنين المقبل".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار السودان، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، وهي تعد أول زيارة لرئيس تركي منذ استقلال السودان في 1956، إذ وقع البلدان 12 اتفاقية في مجالات الزراعة والاقتصاد والعسكرية.

وفي إطار الزيارة، تأسست شركة مشتركة بين وزارة الزراعة السودانية والمديرية العامة للشؤون الزراعية التركية، وإطلاق تشجيع للاستثمار الزراعي على مساحة 780 ألف و500 هكتار من الأراضي في عموم السودان.