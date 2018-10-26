عاصفة قوية تترك أثرها على لبنان ومواطنون يمارسون هوايتهم (صور وفيديو)

شهد لبنان، يوم أمس الخميس، عاصفة أمطار ورياح قوية تخللها سقوط حبات برد كبيرة أغرقت بيروت وضواحيها بالمياه، ما أدى إلى حصول حوادث سير وتعطل المدارس والمؤسسات الرسمية لبعض الوقت.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن العاصفة ناجمة عن منخفض جوي مصدره البحر الأسود، وقد تسببت بسقوط أمطار غزيرة مع حبات برد ذات حجم كبير.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو مختلفة وثقت العاصفة، حيث أدت كتل البرد المتساقطة إلى تهشم نوافذ ووجهات زجاجية لبعض المباني والسيارات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وأدت الرياح القوية التي وصلت سرعتها 80 كيلومترا إلى سقوط بعض الأشجار، ما سبب زحمة سير على بعض الطرقات.

كما نشر اللبنانيون مقاطع فيديو مثيرة للسخرية عن قيام البعض باستخدام دراجات مائية للتنقل.