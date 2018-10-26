أول تعليق من الملك عبد الله على سيول الأردن

علق الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، اليوم الجمعة، على فاجعة سيول الأردن، التي راح ضحيتها 18 طالبا جرفتهم السيول عندما كانوا في رحلة مدرسية إلى البحر الميت.

وغرد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة. أعزي نفسي وأعزي الأردن بفقدان أفراد من أهلي وأسرتي الكبيرة، فمصاب كل أب وأم وأسرة هو مصابي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة. أعزي نفسي وأعزي الأردن بفقدان أفراد من أهلي وأسرتي الكبيرة، فمصاب كل أب وأم وأسرة هو مصابي. إنا لله وإنا إليه راجعون — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 26, 2018

وبعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برسالتين للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، تزامنا مع وصول طائرات إسرائيلية إلى الأردن.

و​يذكر أن الملك رانيا العبد الله، علقت على حادثة سيول الأردن، أمس الخميس.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميتأسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.