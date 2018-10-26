نصر الحريري: حرصنا على وجود قنوات اتصال فعالة مع الجانب الروسي

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "روسيا لها دورا مؤثرا في الملف السوري ولذلك حرصنا على أن يكون هناك قنوات اتصال فعالة مع الجانب الروسي، سواء من خلال مباحثات جنيف أو أستانا".
وقال فيرشينين للصحفيين: "ستكون لدى الحريري مشاورات في موسكو مع ميخائيل ليونيدوفيتش بوغدانوف، والمهم، مع سيرغي لافروف. كما هو الأمر دائما، ما نقوم به في إطار الحوار مع مختلف ممثلي سوريا، بما في ذلك المعارضين، سنتحدث عن كيفية دفع التسوية السياسية. المهمة الرئيسية الآن هي الإسراع في إطلاق العملية السياسية".
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