نصر الحريري: حرصنا على وجود قنوات اتصال فعالة مع الجانب الروسي

أكد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، أن روسيا لها دور مؤثر في الملف السوري.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "روسيا لها دورا مؤثرا في الملف السوري ولذلك حرصنا على أن يكون هناك قنوات اتصال فعالة مع الجانب الروسي، سواء من خلال مباحثات جنيف أو أستانا".

© Sputnik . Basel Shartouh روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا يريدون التسوية في سوريا والفرق في التكتيك

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين قد أعلن، أمس الخميس، أن رئيس هيئة التفاوض السورية ، نصر الحريري، سيلتقي اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث سير العملية السياسية لحل الأزمة السورية وسبل الإسراع فيها.

وقال فيرشينين للصحفيين: "ستكون لدى الحريري مشاورات في موسكو مع ميخائيل ليونيدوفيتش بوغدانوف، والمهم، مع سيرغي لافروف. كما هو الأمر دائما، ما نقوم به في إطار الحوار مع مختلف ممثلي سوريا، بما في ذلك المعارضين، سنتحدث عن كيفية دفع التسوية السياسية. المهمة الرئيسية الآن هي الإسراع في إطلاق العملية السياسية".