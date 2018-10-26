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13:58 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الملك فيصل

    "قبل 86 عاما"... صورة نادرة للملك فيصل في تركيا

    © AP Photo / Anonymous
    العالم العربي
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    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، تعود لعام 1932، وذلك خلال زيارته لتركيا حينما كان أميرا.

    ويظهر الراحل الملك فيصل في الصورة، وهو على مأدبة عشاء في تركيا، أقامها رئيس جمهورية تركيا، مصطفى كمال أتاتورك، حسبما يشير الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على موقع "تويتر".

    ​وكان وزير العدل التركي عبد الحميد غل صرح، في شهر سبتمبر/أيلول، أن العلاقات التركية السعودية تشهد تطورا مستمرا على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

    وقال الوزير التركي، خلال حفل أقامه سفير الرياض لدى أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي في فندق بالعاصمة التركية، أمس الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني للسعودية، "نتشاطر كبلدين الإرادة السياسية المشتركة من أجل دفع العلاقات إلى الأمام أكثر في مختلف المجالات"، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

    الملك سلمان مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / HANDOUT
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    وأكد الوزير التركي أن بلاده والسعودية، لديهما أواصر مشتركة، مبينا أن بلاده ترى الرياض بلدا ذا أهمية استراتيجية في المنطقة، وأوضح أن خدمة المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين، تزيد من أهميتها الاستراتيجية في العالم الإسلامي كله.

    ولفت إلى أن  مجلس التنسيق التركي — السعودي تأسس في 2016، وعقد أول اجتماعاته في فبراير/شباط 2017، هو دليل واضح على إرادة البلدين في طريق تطوير علاقاتهما، معربا عن أمله بأن يعقد الاجتماع الثاني لهذا المجلس في الرياض خلال موعد قريب، حيث سيتم خلاله بحث مشاريع تعاون جديدة مهمة للبلدين".

    من جانبه، أشار السفير السعودي إلى أن قادة تركيا والسعودية يتبنون نهجا قويا يدعو إلى التسامح المتبادل ونشر السلام واحترام مبادئ حقوق الإنسان في السياسة والمواقف المتخذة تجاه البلدان الأخرى.

    وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعث برقية إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 88، والذي يوافق 23 من سبتمبر من كل عام.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الملك فيصل بن عبدالعزيز, العلاقات السعودية التركية, صورة, الملك فيصل, السعودية, تركيا
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