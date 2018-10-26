مسؤول فلسطيني: 200 ألف لاجئ فلسطيني هاجروا من سوريا خلال 6 سنوات

أفاد الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، طلال ناجي، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي بموسكو، بأن 200 ألف لاجئ فلسطيني غادروا سوريا خلال ست سنوات، من أصل 550 ألف كانوا يقطنونها.

موسكو- سبوتنيك . وقال ناجي: "هاجر 200 ألف فلسطيني من سوريا خلال 6 سنوات".

© Sputnik . Mohammad kharboutli استعدادات لعودة الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك وصندوق مشترك لإعادة إعماره

وأضاف: "في سوريا هجروا أهلنا من مخيماتهم شردوا هؤلاء نتيجة اعتداء الإرهابيين، "داعش" و"النصرة" [المحظوران في روسيا وعدد من الدول] خاصة في أكبر تجمع فلسطيني في مخيم اليرموك كان يقيم به 200 ألف فلسطيني من أصل 550 ألف لاجئ فلسطيني فسوريا".

يتبع…