ماذا قالت متحدثة الخارجية القطرية عن محمد بن سلمان

دافعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، عن موقف بلادها والاتهامات المتمثلة بـ"دعم الإسلام السياسي"، ملقية الضوء على لقاء ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان بحزب الإصلاح قبل شهور.

وأضافت خلال جلسة حضرتها في معهد تشاثم هاوس:

"أود أن أتحدى هذه الحجج (اتهام قطر بدعم الإسلام السياسي) وأن أفككها من خلال تقديم أمثلة، ولن أدافع عن موقف قطر وأود أن اختبر مدى صحة هذه الحجج، هل تذكرون عندما التقى ولي عهد السعودية مع حزب الإصلاح قبل بضعة أشهر؟ حزب الإصلاح كما ذكرت هيلين فرع من جماعة الإخوان المسلمين، كيف يساعد هذا على إقناعنا برواياتهم؟".

سعادة السيدة لولوة الخاطر @Lolwah_Alkhater تعلق على اتهام #دول_الحصار لدولة #قطر بدعم الاسلام السياسي خلال جلسة نقاشية في معهد الدراسات الملكية بلندن @ChathamHouse#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/rycFc1zSp8 — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) October 25, 2018

وتابعت قائلة: "اقناعنا بأنهم قلقون بشأن أي جماعة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كيف يعمل هذا مع روايتهم وخطابهم عن الإسلام السياسي؟ إنهم يدعمون جماعاتهم الإسلامية الخاصة وأود أن اتحدى هذه الحجة..

وتطرقت الخاطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، قائلة: "لازلنا نعتقد أن المنطقة بوجود مجلس التعاون الخليجي أفضل من منطقة من دونه مع ذلك أرى أن إعادة النظر في ميثاق مجلس التعاون الخليجي ويجب إعادة بناء المؤسسات".

هل تؤمن دولة #قطر بتفعيل دور مجلس التعاون الخليجي؟ سعادة السيدة لولوة الخاطر @Lolwah_Alkhater تناقش هذه النقطة أثناء جلسة نقاشية في معهد الدراسات الملكية بلندن @ChathamHouse#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/i5svr7UgmG — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) October 25, 2018

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال يوم الأربعاء، إن قطر تمضي بنجاح في خططها الاقتصادية، وأن ثمار ذلك النجاح ستظهر بعد خمس سنوات.

وقال ابن سلمان، في لقاء ضمن مؤتمر "مستقبل الاستثمار" بالرياض، إن "دول محيطة بنا تسير بنجاح في خططها الاقتصادية، بما فيها قطر".

وأضاف ابن سلمان: "قطر تمتلك اقتصادا قويا، ورغم خلافنا معها، لكنها ستكون مختلفة بعد 5 سنوات".