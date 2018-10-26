طلال ناجي: واشنطن تحمي "داعش" في سوريا وشاهدناهم ينقلون قادتهم

موسكو — سبوتنيك. وقال ناجي: "أمريكا تدعي أنها تحارب القاعدة، والنصرة هي الفرع السوري للقاعدة وأمريكا تدعمهم".
في سياق متصل، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أمس الخميس، أن القوات الحكومية السورية تمكنت من تطهير كامل أراضي البلاد من الإرهابيين بدعم من القوات المسلحة الروسية.
وقال فومين خلال منتدى شيانغشان الدولي الثامن للأمن في بكين: "على مدى السنوات الماضية، تمكنت قوات الحكومة السورية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، من تطهير كامل أراضي البلاد من إرهابيي "داعش" المحظور في روسيا وعدد من الدول ومجموعات اللصوص التي انضمت إليهم".
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