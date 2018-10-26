طلال ناجي: واشنطن تحمي "داعش" في سوريا وشاهدناهم ينقلون قادتهم

أعلن الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، طلال ناجي، في مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تحمي الإرهابيين في سوريا المتمثلين في "داعش" وجبهة النصرة (التنظيمان المحظوران في روسيا وعدد من الدول)، وأنها شوهدت أثناء مساعدتها لقادتهم على التحرك من مكان لآخر.

موسكو — سبوتنيك. وقال ناجي: "أمريكا تدعي أنها تحارب القاعدة، والنصرة هي الفرع السوري للقاعدة وأمريكا تدعمهم".

© Sputnik . Alexey Kudenko زاخاروفا: روسيا أبلغت بولتون عدم جواز تقطيع أوصال سوريا

وأضاف: "نحن نعيش في سوريا وشاهدنا القوات الأمريكية كانت تحمي "داعش" وكانوا ينقلون قادتهم من مكان لآخر".

في سياق متصل، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أمس الخميس، أن القوات الحكومية السورية تمكنت من تطهير كامل أراضي البلاد من الإرهابيين بدعم من القوات المسلحة الروسية.

وقال فومين خلال منتدى شيانغشان الدولي الثامن للأمن في بكين: "على مدى السنوات الماضية، تمكنت قوات الحكومة السورية، بدعم من القوات المسلحة الروسية، من تطهير كامل أراضي البلاد من إرهابيي "داعش" المحظور في روسيا وعدد من الدول ومجموعات اللصوص التي انضمت إليهم".