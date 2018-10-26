اتفاقية عراقية روسية جديدة بشأن تأشيرات الدخول

أعلنت السفارة العراقية في موسكو، اليوم الجمعة، عن قرب توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي بشأن السماح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الدخول للبلدين دون تأشيرات دخول، فيما أكدت وجود رغبة قوية لدى الشركات الروسية للدخول إلى السوق العراقية.

وقال السفير العراقي في موسكو حيدر منصور هادي العذاري في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "العراق يعمل حاليا على توقيع اتفاقية مع روسيا الاتحادية بشأن السماح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة للدخول إلى كل من العراق وروسيا من دون تأشيرات دخول.

© Sputnik . Iliya Pitalev السفير العراقي في روسيا: مباحثات مرتقبة لحل إشكالية توقيع العقود النفطية مع كردستان

وأضاف العذاري، أن "الاتفاقية وصلت إلى مرحلة متقدمة وأن توقيع مثل هكذا اتفاقيات سيزيد من مستوى التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما وأن العراق وروسيا يمتلكان علاقات متميزة ومتطورة ونأمل تعزيزها في مجالات عدة"، مشيرا إلى أن "السفارة ستعمل بعد توقيع هذه الاتفاقية العمل على تطوير التعاون السياحي بين البلدين وإيجاد تفاهمات مشتركة في مسالة منح تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات العادية".

وأكد السفير العذاري أن "الشركات الروسية تمتلك رغبة قوية للدخول إلى السوق العراقية ليكون لها دور في فرص الأعمال المتاحة حاليا"، موضحا أن "السفارة ستعمل على توفير وتسهيل كافة الإجراءات بما فيها منح تأشيرات دخول للعراق إلى رجال أعمال ومستثمرين روس في نفس اليوم".

يشارإلى أن جواز السفر العراقي يتكون من خمسة أنواع هي جواز سفر دبلوماسي، وجواز سفر دبلوماسي آخر لحامل البريد السياسي، وجواز سفر خاص، وجواز سفر خدمة، وجواز سفر عادي.