بعد تحرك طائرات إسرائيلية... اتصال من الملك سلمان بسبب "الكارثة"

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، الخميس، بنظيره الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وأعرب الملك سلمان عن تعازيه للملك الأردني في ضحايا السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية، سائلا الله للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء العاجل، بحسب صحيفة المدينة السعودية.

وأكد العاهل السعودي أن المملكة تضع كل إمكاناتها في خدمة حكومة وشعب الأردن الشقيق لتجاوز ما خلفته هذه السيول من أضرار.

© REUTERS / Kayhan Ozer أول تعليق من الملك عبد الله على سيول الأردن

وعبر الملك عبد الله الثاني عن عظيم شكره للعاهل السعودي على مشاعره ومواساته الصادقة، ووقوف المملكة الدائم مع الأردن في مختلف الظروف.

ودعت سفارة السعودية لدى الأردن، المواطنین السعودیین المتواجدین ھناك لتوخي الحیطة والحذر وذلك إثر التقلبات الجویة التي تشھدھا البلاد.

وذكرت السفارة في تغریدة عبر حسابھا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تویتر" اللیلة، أنه نظرا لما تمر بھ المنطقة من تقلبات جویة، تأمل السفارة من مواطنیھا المقیمین على الأراضي الأردنیة الشقیقة والطلبة الدارسین توخي السلامة والحذر ومتابعة ما یصدر عن دائرة الأرصاد الجویة الأردنیة والاتصال بأرقام السفارة التي تعمل على مدار الساعة عند الحاجة.

ارتفع عدد القتلى إلى 20 وذلك نتیجة السیول التي تسببت بھا الأمطار الغزیرة التي ھطلت یوم أمس الخمیس على منطقة البحر المیت في غرب الأردن، غالبیتھم من طلاب مدرسة كانوا في رحلة، كما أصیب 35 شخصا بجروح.

© Sputnik . Aleskei Nikolskiy الملك سلمان يطلع الرئيس بوتين على إجراءات كشف الحقائق في مقتل خاشقجي

وقد جرفت السیول حافلة مدرسیة كانت تقل تلامذة مدرسة في منطقة البحر المیت غرب الأردن، وقال مصدر في الدفاع المدني إن "الأمطار الغزیرة أدت الى تشكل سیول قرب البحر المیت (نحو 50 كلم غرب عمان) جرفت حافلة مدرسیة كانت تقل 37 طالبا وسبعة مرافقین، وتحدث المصدر عن معلومات أولیة تشیر إلى أن "الطلاب كانوا في رحلة مدرسیة ویبدو أن انھیارا في الطریق نتیجة السیول أدى لجرف الحافلة".

وتعد منطقة البحر المیت تعد أكثر بقعة انخفاضا على وجه الكرة الأرضیة، ونتیجة الأمطار تتشكل السیول أحیانا وتفیض المیاه القادمة من الجبال في الودیان القریبة التي تصب في البحر.

وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أوضح أن إسرائيل أرسلت طائرات هليكوبتر للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، لمساعدة الأردن في مواجهة كارثة السيول.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه، في هذه الأثناء، يقدم الإسرائيليون المساعدة في عمليات الإنقاذ والعثور على المفقودين، ويعملون كل ما بوسعهم رغم الأحوال الجوية لمساعدة الناجين من الفيضانات.