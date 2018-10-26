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18:33 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    طاولة مستديرة يتمحور حول مستقبل العلاقات الروسية المصرية

    الخارجية الروسية: نبذل مع مصر جهودا مشتركة لعودة الطيران العارض بين البلدين

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    العالم العربي
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    صرح نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، أندريه أندرييف، اليوم الجمعة، بأن روسيا ومصر تبذلان جهودا مشتركة من أجل عودة الطيران بين البلدين.

    موسكو — سبوتنيك. وقال أندرييف في اجتماع الطاولة المستديرة للدبلوماسيين في أكاديمية وزارة الخارجية الروسية، التي كرست للذكرى الـ 75 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا: "استؤنفت رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة في نيسان/أبريل من العام الجاري، وهناك جهود مشتركة تبذل من أجل عودة الطيران العارض إلى المنتجعات المصرية المفضلة لدى الروس.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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    يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقيا في مدينة سوتشي الروسية، الأسبوع الماضي. 
    وأعلن الرئيس الروسي عقب اللقاء أنه اتفق مع نظيره المصري على عودة الطيران بين البلدين بصورة كاملة، منوها إلى أن مصر تفعل كل ما هو ضروري من أجل توفير الأمن في مجال الطيران.

     

    وفي وقت لاحق، أعلن السفير المصري في موسكو، إيهاب نصر، أن القاهرة تأمل باستئناف الطيران مع روسيا قبل نهاية العام الحالي.

     

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