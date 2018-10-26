ماكرون يهاجم المطالبين بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب خاشقجي

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، دعوات عدد من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا لوقف مبيعات السلاح للسعودية بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتساءل ماكرون، في مؤتمر صحفي في سلوفاكيا: "ما الصلة بين مبيعات السلاح ومقتل السيد خاشقجي؟ أنا أفهم الصلة مع ما يحدث في اليمن، لكن لا صلة لذلك بالسيد خاشقجي، هذه ديماغوغية محضة، أن نقول لابد أن نوقف مبيعات السلاح، هذا لا علاقة له بالسيد خاشقجي".

© Sputnik . Seregei Guneyev ميركل: لا أسلحة للسعودية قبل توضيح ملابسات مقتل خاشقجي

وكان ماكرون، أجرى اتصالا اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أصدرته عقب المكالمة إن ماكرون أعرب، خلال الاتصال: "عن امتعاضه العميق لمقتل خاشقجي"، وطلب من العاهل السعودي كشف ملابسات الحادث بالكامل.

وأكد الرئيس الفرنسي للملك سلمان، حسب البيان، أن بلاده "لن تتردد في تطبيق عقوبات دولية ضد المسؤولين عن مقتل خاشقجي بالتنسيق مع شركائها الدوليين".

وشدد ماكرون في المكالمة مع العاهل السعودي على أن "حماية حرية التعبير وحرية الصحافة والحريات العامة تمثل أولوية بالنسبة لفرنسا".