الصورة الأخيرة لمعلمة الأردن وطلابها قبل كارثة السيول

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة، قيل إنها الأخيرة للأطفال ضحايا السيول في الأردن.

وظهرت المعلمة "راية المجالي" التى توفيت مع طلابها، وذلك داخل فصل دراسي.

المعلمة (رايه المجالي) و١٩ من تلاميذها يستشهدون في السيول التي جرفتهم في حافلة مدرسية خلال رسلة تعليمية بمنطقة الأغوار عند البحر الميت.

جاء بالحديث: حتى الحيتان في المحيطات تسبح لمعلم الناس الخير.

العزاء موصول لكل بيت من بيوت الشعب الأردني الوفي وقيادته الكريمة. pic.twitter.com/gkb7baCOPZ — أ.د. حمود فهد القشعان (@HumoudAlqashan) October 26, 2018

كما انتشرت صورة أخرى، للمعلمة مع شابة داخل إحدى السيارات، وكتب على الصورة "يلا رحلة".

​وقال العميد فريد الشرع، من مديرية الدفاع المدني للتلفزيون الرسمي، إن الأمطار الغزيرة جرفت حافلة تقل 44 طفلا ومعلما كانوا في رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت وهي مقصد سياحي أردني شهير.

هاي راية المجالي الي تركت طفلها الجديد

الله يرحمها pic.twitter.com/bS3yNyE2eA — شام🔮 (@ShammEriqsousi) October 26, 2018

وأعلن الأردن، اليوم الجمعة، تنكيس علم السارية في الديوان الملكي، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين ماتوا جراء كارثة السيول التي ضربت منطقة البحر الميت.