ماذا قال "الفيفا" عن مستوى التحضيرات لتأمين كأس العالم قطر 2022

استقبل الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قطر، صباح أمس، هيلموت جوزيف شبان مدير الأمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي يزور البلاد حاليا.

جرى خلال المقابلة بحث مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد، إلى جانب استعراض الاستعدادات والتحضيرات لتأمين بطولة كأس العالم قطر 2022، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

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وعقب المقابلة قام الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ومدير الأمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بزيارة مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، حيث اطلع هيلموت شبان على أهداف وخدمات المركز الذي أنشئ في عام 2006م، بالتزامن مع تنظيم دولة قطر لبطولة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة.

كما تعرف على ما يضمه المركز من تجهيزات حديثة وأنظمة تكنولوجية متقدمة، لحفظ الأمن والاستجابة للحوادث والطوارئ، عبر منظومات أمنية بمعايير عالمية مثل منظومة النظام الجغرافي الموحد "نجم" والنظام الآلي للإنذار المبكر الخاص بالمرافق الحيوية، إلى جانب الخدمات الإسعافية والمرورية.

وفي ختام الزيارة، أشاد مدير الأمن في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمستوى التحضيرات والجهود التي تبذلها دولة قطر على صعيد الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022.

كما أثنى على ما شاهده من مرافق وتجهيزات وما اطلع عليه من أنظمة متقدمة في مركز القيادة الوطني والذي يتوقع أن يكون له الدور الأبرز في تأمين بطولة كأس العالم 2022.