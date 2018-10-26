إلقاء القبض على 12 من عناصر "داعش" شمالي العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمالي البلاد .

© REUTERS / Thaier Al-Sudani القوات العراقية تدمر أوكارا ومتفجرات لـ"داعش" بالقرب من الأردن

بغداد — سبوتنيك . وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن، في بيان "تمكن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى و بناء على معلومات استخبارية دقيقة ، من إلقاء القبض على 12 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية، الصادرة بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية"، مضيفا أن "بينهم من كان يعمل فيما يسمى بالأمنية والحسبة لداعش، وكذلك أحدهم كان يعمل فيما يسمى بديوان الزكاة، والبقية كانوا يعملون فيما يسمى بديوان الجند أيام سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".

وتابع أنه " تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (الزهراء وتسعين والآخاء والبلديات والآبار والوحدة) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.