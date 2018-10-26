السياح الروس يدعمون اقتصاد البحرين بـ18 مليون دولار

وصلت أول طائرة "شارتر"، اليوم الجمعة، إلى مملكة البحرين تضم أكثر من 200 سائح من روسيا الاتحادية.

دبي — سبوتنيك. و ذكرت صحيفة الأيام البحرينية، أن الطائرة التي سيرتها الشركة العالمية "كورال ترافل" للسفر، وصول أول طائرة "شارتر" إلى المملكة تضم أكثر من 200 سائح من روسيا الاتحادية.

© AP Photo / Kamran Jebreili زيادة تدفق السياح الروس إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري

وكان في استقبال الرحلة الأولى من نوعها، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الشيخ خالد بن حمود آل خليفة والرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد البنفلاح.

وتأتي هذه الرحلة لتكون الأولى ضمن برنامج للرحلات "الشارتر" التي تشغلها شركة "كورال" للسفر والسياحة من موسكو إلى البحرين، ومن المقرر أن تسيّر الشركة رحلتين أسبوعيا. وستضم كل رحلة على متنها 220 مسافرا يقطنون في 30 فندقاً في البحرين، ومن المتوقع أن يسهم هؤلاء السياح بمبلغ 18 مليون دولار بشكل مباشر في الاقتصاد البحريني.

و أقامت الهيئة فعالية ترحيبية تضمنت عرضًا قدمته الفرقة الشعبية، استمتع المسافرون خلاله بأغاني متنوعة من الموروث البحريني، وحصلوا على لمحة من تاريخ البحرين العريق وحسن ضيافة شعبها.

يذكر أن الطيران العارض أو الشارتر هو تأجير طائرة كاملة من قبل وكالات السفر، بخلاف بيع تذكرة طيران لمقعد طائرة بشكل فردي، كما هو المعتاد مع شركة الطيران العادية.

وتُركّز وكالات السفر عبر الطيران العارض نشاطاتها في الغالب على الطائرات والجداول الخاصة، أو الباقات والعروض الشاملة للسائح مثل السكن، والوجبات، والبرامج الترفيهية. وقد ساهم الطيران العارض في وضع دول عديدة على خريطة العالم السياحية.