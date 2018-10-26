اعتقال عناصر وتدمير بقايا خطرة لـ"داعش" من أهم شريان في العراق

حققت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، نتائج نوعية جديدة في ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال مجموعة من أخطر عناصره، وتدمير بقاياه ورفع متفجراته من أهم ثروات العراق.

وأفاد الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، قائلا:

© REUTERS / Khalid al Mousily رئيس وزراء العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا للاعتداء على أي دولة

إن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين، شمالي بغداد، وخلال عملية تفتيش خط أنابيب النفط من مصفى بيجي — الصينية الممتد إلى مصفى الدورة "جنوب شرقي بغداد"، تعثر على 17 "جليكان" صفيحة سعة (20 لتر) مملوءة بمادة (C4)، من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية.

وأكد رسول أن الصفائح تم تفجيرها موقعيا دون حادث يذكر.

وأعلن رسول، في بيان آخر تلقت مراسلتنا نسخة منه، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات شرق الأنبار، غربي البلاد، تلقي القبض على 3 مطلوبين في الفلوجة.

وأضاف رسول: "كما عثرت القوات على 30 عبوة ناسفة في منطقة المطاري، وقد تم إتلافها".

وأكمل رسول، في سياق متصل، تمكنت قوة مشتركة من قيادة عمليات سامراء، بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد، من تحرير مختطفين اثنين ضمن قاطع المسؤولية، كما عثرت قوة أخرى على 3 عبوات ناسفة على شكل "جليكان" صفيحة، في خط اللاين، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، 26 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقال مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يعملون في ما يسمى بالأمنية والحسبة، والجند، بمحافظة نينوى، شمال العراق.

وصرح الناطق باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة يتمكن من إلقاء القبض على (12) عنصرا من عصابات "داعش" الإرهابية الصادر بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية.

وأوضح معن، أن من بين العناصر الإرهابيين الـ12، من كان يعمل فيما يسمى بالأمنية والحسبة بتنظيم "داعش"، وأحدهم كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الزكاة"، أما البقية فكانوا يعملون فيما يسمى بـ"ديوان الجند" أيام سيطرة عصابات "داعش" على مدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي بغداد.

ونوه الناطق باسم الداخلية العراقية، إلى أن العناصر المذكورين، تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (الزهراء، وتسعين، والآخاء، والبلديات، والآبار، والوحدة) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.