بعد زيارة نتنياهو... سلطنة عمان تكذب إسرائيل

تحدث وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوى، عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى سلطنة عمان، حيث التقى بالسلطان قابوس.

وكذبت تصريحات وزير الخارجية العماني، ما سبق وقاله أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى سلطنة عمان جاءت بعد توجيه السلطان قابوس دعوة له".

وقال يوسف بن علوي، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلى، والرئيس الفلسطينى أبديا رغبة أن يلتقيا بصاحب الجلالة" وليس العكس.

وكان أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أعلن أن بنيامين نتنياهو، قام بزيارة رسمية إلى سلطنة عمان التقى خلالها برئيسها.

وذكر جندلمان، على حسابة على موقع "تويتر"، أن نتنياهو "عاد قبل قليل إلى البلاد بعد أن قام بزيارة رسمية إلى عمان، حيث التقى السلطان قابوس الذي وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين".

وتابع المتحدث "بحث رئيس الوزراء مع السلطان قابوس السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة".

وأوضح جندلمان أن "زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى سلطنة عمان هي أول زيارة رسمية في هذا المستوى منذ 1996".