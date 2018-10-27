ماذا تتوقع أن يحدث في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ؟

زعزعة للأمن الاستراتيجي في العالم 9.2% (47)

الدفع باتجاه سباق تسلح جديد 21.6% (110)

مشاركة دول أخرى في سباق التسلح 12.8% (65)

جميع ما سبق 56.4% (287) صوتوا: 510 جميع استطلاعات الرأي زعزعة للأمن الاستراتيجي في العالم

الدفع باتجاه سباق تسلح جديد

مشاركة دول أخرى في سباق التسلح

جميع ما سبق جميع استطلاعات الرأي