بعد رفضها دعوة ترامب لزيارة البيت الأبيض... خطيبة خاشقجي تظهر في مقابلة تلفزيونية لكشف السبب (فيديو)

رفضت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، أمس الجمعة دعوة من ترامب لقدوم إلى البيت الأبيض.

وقالت خديجة (35 عاما)، أمس الجمعة، إنها لم تقبل دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لزيارة البيت الأبيض، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع قناة تلفزيون "خبر ترك" التركية.

لكن.. ما السبب وراء الرفض؟

وعن السبب الذي دفعها عن عدم قبول الدعوة، قالت خديجة إنها تعتقد أن هذه الزيارة تهدف إلى استمالة الرأي العام لصالحه.

وأضافت إنها لا تعتزم الذهاب للبيت الأبيض قبل أن تلمس إخلاصا من واشنطن في مساعي حل قضية خاشقجي، مطالبة بمحاكمة جميع المسؤولين عن قتله ومعاقبتهم.

كان رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، قال إن خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قدمت طلبا للبرلمان، دعت فيه لعدم معاقبة القتلة فحسب، بل محاسبة الذين أصدروا الأوامر لهم أيضا.

وبحسب وكالة "الأناضول". ذكرت فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن أوروبا تتنظر نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي، للتصرف بعد ذلك مع السعودية.

ونعت خديجة جنكيز، خطيبها المتوفي في عدة تغريدات على موقع تويتر، وذلك بعد إعلان الرياض مقتله داخل قنصلية المملكة بإسطنبول.

وقالت خديجة (35 عاما) عبر حسابه بموقع تويتر: "رحمك الله يا حبيبي جمال وجعل مثواك الفردوس الأعلى مع سيد الشهداء حمزة".

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.