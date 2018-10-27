السعودية تكشف رسميا مكان محاكمة قتلة خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن التحقيقات في مقتل الصحفي جمال خاشقجي "تستغرق وقتا"، مشيرا إلى أن "الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات".

وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يعقد سنويا في البحرين، الذي انطلق صباح السبت، أن المحتجزين في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية، مشيرا إلى أن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق. وقال: "هناك تحقيقات مستمرة في السعودية وتركيا بشأن القضية، ويوميا هناك أدلة جديدة نرصدها"، مشيرا إلى "أشخاص تجاوزوا صلاحياتهم في قضية خاشقجي".

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن قضية خاشقجي، أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات. قائلا: أطالب وسائل الإعلام بانتظار التحقيقات حتى تنتهي، بالقضية التي "أصابت الإعلام بحالة هستيرية".

#حوار_المنامة | الوزير #عادل_الجبير: المتورطون في قضية جمال خاشقجي سيحاكمون في المملكة pic.twitter.com/ZXxji23QSN — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 27, 2018

​وبالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي، إن الرياض لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير، مضيفا: "هناك مصالح علينا حمايتها والوقوف مع من سيساعدنا".