السعودية تكشف لأول مرة عن محادثات أجرتها مع قطر أثناء المقاطعة

كشفت السعودية، اليوم السبت، للمرة الأولى، عن محادثات أجرتها مع مسؤولين قطريين، وذلك على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير.

وتحدث الجبير عن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، مشيرا إلى أنه لن يتأثر بالخلاف الدبلوماسي، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

© AP Photo / Amr Nabil لأول مرة منذ المقاطعة... ولي العهد السعودي يتحدث بإيجابية عن قطر

وقال الوزير السعودي "التعاون الأمني مع قطر مستمر وتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لن يتأثر بالخلاف الدبلوماسي"، وذلك خلال مشاركته في أولى جلسات اليوم الثاني لمؤتمر "حوار المنامة" في البحرين.

وأضاف "محادثات تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي في السعودية شارك بها مسؤولون قطريون"، مشيرا إلى أن مناقشات تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي مستمرة وتركز على وضع إطار عمل.

وتابع "نؤيد بقوة تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي وعقدنا اجتماعات في السعودية مؤخرا مع كل دول مجلس التعاون ومع مصر".

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.