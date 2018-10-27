البحرين عن زيارة نتنياهو لعمان: لا نشك في حكمة السلطان

وأكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن بلاده لم تشك أبدا في حكمة السلطان قابوس في المساهمة في القضية الفلسطينية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وكانت إسرائيل قد أعلنت، في بيان رسمي، عن زيارة رسمية قام بها نتنياهو لسلطنة عمان، التقى خلالها بالسلطان قابوس.
وقال البيان، "عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل إلى إسرائيل في ختام زيارة رسمية قاما بها إلى سلطنة عمان، حيث التقى رئيس الوزراء السلطان قابوس بن سعيد".
وأضاف البيان "ووجه السلطان قابوس دعوة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام بهذه الزيارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين، وزيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى عمان تشكل أول لقاء رسمي يعقد في هذا المستوى منذ عام 1996".
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